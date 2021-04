Jefferson Kibe está a protagonizar uma época farta em golos. Quer seja ao serviço da equipa B do Marítimo ou dos sub-23, o avançado brasileiro tem feito da finalização um dos seus grandes cartões de visita.





Ora, esta terça-feira, o jovem dianteiro voltou a fazer estragos, desta feita frente ao Famalicão, marcando o golo da vitória através de um penálti que o próprio conquistou, isto já depois de estar ligado à jogada do primeiro golo.Com este tento, Kibe chegou aos onze tentos em apenas sete jogos e terminou a prova como melhor marcador. Com os mesmos golos que André Ricardo, do Famalicão, o brasileiro acabou no topo por ter menos minutos.