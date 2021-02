Leixões ganha e sobe ao 1.º lugar da Liga Revelação

O Leixões foi à Madeira vencer o Marítimo por 1-0, resultado que lhe permite subir à liderança da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação. A formação de Matosinhos soma agora os mesmos 25 pontos que o Estoril, mas tem um jogo a menos, referente à 3ª jornada – vai acertar calendário apenas no dia 24 de março, frente ao Famalicão.

Em Machico, as duas equipas protagonizaram uma primeira parte equilibrada, com algumas aproximações à baliza de ambos os lados, mas só no segundo tempo é que o marcador foi desbloqueado, com André Lacximicant, aos 57’, a fazer o único golo do jogo. O atacante, que já tinha festejado esta época frente a Famalicão e Rio Ave, ainda na primeira fase da Liga Revelação, recebeu a bola à entrada da área, dominou e, de pé esquerdo, rematou sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Pedro Teixeira.