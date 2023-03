Leixões sobe ao 3º lugar

O Leixões venceu o Marítimo (3-1), em jogo em atraso da 5.ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação, e subiu ao 3º lugar, com os mesmos 20 pontos do Farense (4º). Os madeirenses estiveram em vantagem, graças ao golo de Carlos Almeida (10’), mas, ainda antes do intervalo (29’), Ângelo empatou. A reviravolta chegou aos 53’ por Gonçalo Santos, já com o Marítimo reduzido a 10, por expulsão de Fernando Gomes. Vasco Lara, aos 70’, assinou o 3-1.