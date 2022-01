Leixões vence e cola-se ao topo

O Leixões recebeu e derrotou o Portimonense (1-0), em encontro relativo à 4ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, resultado que coloca a formação de Matosinhos na liderança com os mesmos seis pontos de Benfica e Estoril. Já os algarvios seguem no 6º e último lugar, ainda sem qualquer ponto.

Num duelo em que a equipa da casa teve mais e melhores oportunidades, o golo decisivo surgiu três minutos após o intervalo. Tomás Couto fez um primeiro remate, a bola desviou no corpo de um defesa do Portimonense e Victor Ribeiro, avançado e melhor marcador do Leixões na competição, apareceu no sítio certo e desviou para a baliza. A ronda fica hoje concluída, com o Sp. Braga a receber o Rio Ave, às 11 horas.