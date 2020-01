Leonel Pontes atira-se à arbitragem na derrota do Sporting: «Faltou validar o 2.º golo»

O treinador dos sub-23 do Sporting criticou a atuação da equipa de arbitragem este sábado na derrota dos leões frente ao Benfica, por 2-1. Num jogo em que o Sporting viu-lhe serem anulados 4 golos, Leonel Pontes não deixou passar em claro esse facto.





"Faltou o árbitro validar o segundo golo que nós fizemos, que é limpo. Cruzamento da esquerda, o árbitro está mal posicionado e ficou dúvida, pois demorou algum tempo a assinalar. É um lance que pode decidir a história do jogo. E a verdade é que após esse momento a equipa desconcentrou-se um pouco e acabámos por sofrer um golo de bola parada e depois logo a seguir num erro individual", afirmou no final do encontro da 26.ª jornada da Liga Revelação, em declarações ao canal 11."Se formos a ver o que foi o historial do jogo: fomos a melhor equipa em campo, não existem vitórias morais, mas os jogadores trabalharam, lutaram, criaram várias ocasiões de golo e curiosamente na 2.ª parte marcámos mais um golo limpo… não sei que o fiscal de linha estava mal posicionado, mas acaba por anular mais uma situação que daria o empate. São erros que penalizam os jogadores, que trabalharam para ganhar o jogo, que criaram situações para ganhar o jogo contra uma equipa que aproveitou dois erros durante a 1.ª parte e na 2.ª parte nem chegou à nossa baliza", referiu o treinador.Com este derrota o Sporting fica a 8 pontos de distância do líder Benfica.