Líder Sporting perde nos descontos

Com Fernando no onze inicial, os sub-23 do Sporting perderam na receção ao Vitória de Guimarães, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada da Liga Revelação. O brasileiro da equipa principal dos leões aproveitou para amealhar minutos de jogo e esteve em destaque, tendo saído já no decorrer da segunda parte.O golo da formação vimaranense foi apontado nos descontos, por intermédio de Alexandre Sala, numa altura em que os leões jogavam com menos um, devido à expulsão de Diogo Brás.O Sporting continua na liderança, com 39 pontos, mas viu a distância para o Benfica ser encurtada para apenas um ponto.