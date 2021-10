Líderes não vão além do empate

O encontro entre os dois líderes da Série A prometia, mas Rio Ave e Sp. Braga não foram além de um empate a zero, em jogo em atraso da 2ª jornada da Liga Revelação. A formação vilacondense somou o segundo empate consecutivo, mas segue isolada na liderança, com 14 pontos, mais um do que os minhotos, que são segundos e também não conseguiram triunfar pelo segundo jogo seguido. Na Série B, amanhã há dérbi entre Sporting e Benfica, no fecho da 7ª ronda. Os leões ocupam o segundo lugar com 10 pontos, enquanto os encarnados seguem em 5º com oito.