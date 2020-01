O Sporting voltou a perder esta quarta-feira na Liga Revelação. Depois do desaire no dérbi, os leões foram agora derrotados pelo Estoril por 3-1. Ao intervalo as duas equipas estavam empatadas a 1 golo.





O Estoril inaugurou o marcador aos 27 minutos por João Oliveira, tendo o Sporting chegado ao empate com um golo de Tiago Tomás (42').Na segunda parte, Douglas Aurélio fez um bis (54' e 66'), levando o Estoril ao triunfo.