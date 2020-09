Liga Revelação: Primeiro dérbi da nova época realiza-se hoje

O Benfica Campus, no Seixal, recebe hoje, às 19 horas, o primeiro dérbi entre águias e leões da Liga Revelação 2020/21. Na antevisão do jogo da 3ª jornada, o treinador dos encarnados, Luís Castro, reconheceu a importância da partida: “Tem sempre uma carga emocional alta, mas, como acontece sempre no Benfica, é para vencer”. Já Filipe Pedro, técnico do Sporting, lembrou que “o dérbi é diferente e todos os jogadores estão motivados para jogar”.

Nos jogos de ontem, o Famalicão venceu o Sp. Braga por 1-0 e o Leixões bateu o V. Guimarães por 3-2.