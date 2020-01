Liga Revelação: Sporting-Benfica, em direto

34' - Golo do Benfica! Diogo Capitão, na sequência de um canto, a empatar a partida. Está feito o 1-1!



33' -Mitrovski marca, mas o golo é novamente invalidado. Árbitro assinala pontapé de baliza para o Benfica.



31' - Treinador do Benfica, Luís Castro vê o cartão amarelo.



29' - Tomás Domingos atira ao lado da baliza do Sporting.



Novo golo invalidado aos leões, por fora de jogo.



26' - Por cima! Jovane bate livre, com a bola a passar ligeiramente por cima da barra da baliza de Kokubo.



25 - Cartão amarelo para Luís Lopes por falta sobre João Oliveira.



24' - Fora de jogo! Tomás Silva coloca a bola no fundo da baliza do befica, mas o golo não valeu por posição irregular do jogador dos leões.



20' - Ao lado! Benfica com a porimeira jogada de perigo junto da baliza de Diogo Sousa, com o remate de Luís Lopes a sair ligeiramente ao lado.



19' - Cartão amarelo agora para um jogador do Sporting.



18' - Benfica continua sem conseguir sair para o ataque com perigo, até ao momento é o Sporting quem está a mandar no jogo.



15' - Jovane Cabral chega ligeiramente atrasado ao cruzamento de Tomás Silva... o avançado dos leões esteve perto de dilatar o marcador.



13' - Benfica beneficia de um canto, mas a formação leonina consegue sem problemas afastar o perigo.



Sporting a começar este jogo muito bem, pressionando o adversário muito em cima, sem deixar espaços.





Que perigo! Jovane cabral bate o livre para uma grande defesa de Leo Kokubo, que cede canto.Miguel Nobrega faz falta sobre Jovane Cabral e vê o primeiro cartão amarelo na partida. Jogador do Sporting fica muito queixoso.Já há equipas!Diogo Sousa, João Oliveira, Echedey Verde, João Silva, Eduardo Quaresma, Rodrigo Fernandes, Tomás Silva, Matheus Nunes, Mitrovski, Jovane Cabral e Bruno Tavares.Suplentes:Hugo Cunha, Joelson Fernandes, Babacar Fati, João Goulart, Diogo Brás, Bernardo Sousa, Tiago Rodrigues, Nuno Moreira e Paulo AgostinhoTreinador: Leonel PontesLeo Kokubo, Tomás Domingos, Miguel Nobrega, Pedro Ganchas, Frimpong, Diogo Capitão, Ronaldo Camará, Vukotic, Luís Lopes, Paulo Bernardo e Tiago Araújo.Suplentes: Carlos Santos, Ricardo Araújo, Rafael Rodrigues, Fábio Baptista, Gonçalo Loureiro, Vilius Armalas, Tomás Azevedo, Luís Montenegro, Jair Tavares e João Borges.Treinador: Luís CastroHoje é dia de dérbi nos sub-23! Em Alcochete, o Sporting recebe o Benfica este sábado, a partir das 11h45, em jogo da 26.ª jornada da Liga Revelação.A jovem formação encarnada visita Alcochete na liderança e com cinco pontos de vantagem sobre o rival."O objetivo é formar jogadores para a primeira equipa. Se ganharmos, vamos continuar em primeiro, mas o objetivo principal não é a classificação", afirmou o técnico encarnado, Luís Castro.Já Leonel Pontes, a jogar em casa, quer dar seguimento à vitória da ronda passada na Feira: "Deu-nos muito ânimo e agora estamos focados neste jogo, frente a uma equipa com uma excelente dinâmica coletiva", referiu.