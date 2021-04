Luís Castro: «Conseguimos a quarta vitória frente ao Sporting em quatro jogos»

O Benfica entrava esta quinta-feira em campo frente ao Sporting com o apuramento para a fase final da Taça Revelação já conquistado, mas isso não retirou à equipa comandada por Luís Castro a ambição de conquistar os três pontos. No final da partida, o treinador da equipa de sub-23 das águias sublinhou o bom momento dos seus jogadores e ainda a supremacia sobre o seu eterno rival, tendo hoje conquistado a quarta vitória em outros tantos jogos frente aos leões, agora por 1-0.





"Foi um jogo muito dividido, as equipas não conseguiram assentar muito o seu jogo na primeira parte. O Sporting também tem uma boa equipa, mas felizmente conseguimos vencer", começou por dizer o técnico, em declarações no final da partida ao Canal 11."O balanço é positivo, alguns jogadores têm estado na equipa B, outros estão inclusive a treinar com a equipa A. Conseguimos hoje a quarta vitória frente ao Sporting em quatro jogos", acrescentou.