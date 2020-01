Luís Castro destaca "excelente" vitória da "equipa C do Benfica contra a equipa B do Sporting"

O Benfica venceu o Sporting por 2-1 este sábado na Liga Revelação com o treinador das águias, Luís Castro, a destacar a unidade e a capacidade de recuperação da equipa.





"Vitória excelente. Duas boas equipas. Entramos no jogo a perder, depois melhoramos até ao 2-1. Na 2.ª parte, sabíamos que o Sporting ia estar mais em cima, sabíamos que provavelmente iríamos ter mais dificuldades, porque eram eles que tinham de correr os riscos… Conseguimos aguentar, a equipa foi unida. A equipa B do Sporting contra a equipa C do Benfica, a nossa terceira equipa contra a segunda equipa do Sporting. Vir ganhar aqui é excelente", disse o treinador dos Sub-23 das águias.O Benfica é líder e tem mais 8 pontos do que o Sporting mas Luís Castro ressalva o que considera mais importante. "Estar em 1.º não é o foco do Benfica, mas sim trabalhar para dar jogadores para a 1.ª equipa. Rúben Dias, Ferro, Vinícius, Tomás Tavares… Temos muitos jogadores no plantel principal, esse é o foco do Benfica, de todos os treinadores do Benfica. Formar e ganhar é melhor, é isso que tentamos fazer. Mas nunca colocar isso à frente da formação", frisou.