Luís Castro: «Estamos satisfeitos com a postura e o comportamento dos jogadores»

Apesar do empate frente ao Famalicão, Luís Castro, treinador dos sub-23 do Benfica, deixou elogios às melhorias da sua equipa da 1ª para a 2ª parte.

"Na 1ª parte não entrámos bem, estivemos longe uns dos outros e apostámos muito em iniciativas individuais que permitiram transições ao adversário. Corrigimos isso e na 2ª parte estivemos mais sólidos, mas já a recuperar depois de uma 1ª parte menos conseguida. Na 2ª parte estivemos mais próximos do que realmente conseguimos fazer e podíamos ter feito o golo. Estamos satisfeitos com a postura e o comportamento dos jogadores", começou por referir o técnico, que analisou ainda o facto de as águias ainda não terem vencido na fase de apuramento de campeão: "[Os dois empates] significam que o campeonato é muito exigente e bom para desenvolver talentos. Somos claramente o grupo mais novo e estamos muito satisfeitos com a competição que nos ajuda a potenciar talentos. Procuramos sempre ganhar todos os jogos, nesta fase ainda não aconteceu, mas essa vitória vai aparecer de certeza".

A partida ficou marcada por um golo de belo efeito de João Veloso, médio a quem Luís Castro augura um bom futuro. "A parte boa do futebol é o talento individual dos jogadores. Foi um momento de inspiração dele, é um grande talento e arranjou uma solução que só ele é que a viu. Estamos satisfeitos com isso e este é o caminho, o João é muito novo e está a crescer num contexto em que está sempre em superação. Conseguiu corresponder às exigências e fez um belo golo", vincou.