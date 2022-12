Mafra inspirado afunda Sporting no último lugar

O Mafra bateu o Sporting por 3-1 numa partida em que o emblema do Oeste teve de puxar dos galões e triunfou com justiça, afundando os leões na última posição da Série B.A equipa de João Pereira adiantou-se por Samuel Justo aos 25’, mas dois penáltis de rajada a favor do Mafra mudaram o jogo. Aos 54’, João Dias viu Diogo Pinto travar o primeiro remate e também a recarga por parte do capitão do Mafra. Pouco depois, nova tentativa e Leandro Ferreira fez o empate. A reviravolta aconteceu ao minuto 70’ com o bis de Leandro Ferreira e Lucas Gabriel resolveu aos 78’ com um remate em arco.Nos restantes jogos do dia, destaque para nova derrota do líder Vizela, agora na receção ao Rio Ave. Gil Vicente e Marítimo não foram além de um empate a um golo.