Marco Bragança assume comando técnico dos sub-23 do Marítimo

O Marítimo anunciou esta quinta-feira que Marco Bragança foi o escolhido para suceder a Manuel Tulipa no comando técnico da equipa de sub-23 de futebol verde rubra.



O treinador madeirense, que segundo a nota publicada no sítio oficial, integra os quadros técnicos da formação há mais de 10 anos, já percorreu todos os escalões jovens do conjunto insular. "Ao longo destes anos, Marco Bragança liderou equipas que conquistaram os títulos regionais nos escalões de infantis, iniciados, juvenis e juniores, experiência a que junta diversas participações em provas nacionais", pode ler-se no comunicado publicado pelos 'leões' do Almirante Reis.

A formação de sub-23 maritimista chegou pela primeira vez à meia-final da Taça Revelação na época transata, pelas 'mãos' de Manuel Tulipa, mas não conseguiu o apuramento para a fase campeão no campeonato, tendo terminado em quarto lugar da série B, com 15 pontos.

Marco Bragança, de 45 anos, é a aposta da nova direção do Marítimo para a época 2022/23.