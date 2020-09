Marítimo e Benfica empatam na 4ª jornada da Liga Revelação

Marítimo e Benfica não foram além de um empate a um golo na quarta jornada do grupo B da Liga Revelação.





No Estádio de Machico, na Madeira, o Benfica adiantou-se no marcador aos 71 minutos, já depois do 0-0 ao intervalo. Henrique Araújo, avançado de 18 anos, marcou ao antigo clube de formação e não festejou. O jovem levantou os braços e pediu desculpa.Contudo, já perto do apito final, aos 88 minutos, o Marítimo conseguiu a igualdade. Milson arrancou em velocidade pelo corredor esquerdo e foi travado em falta por Filipe Cruz, uma jogada que terminou no segundo cartão amarelo e consequente vermelho ao capitão do Benfica. Na cobrança do livre Aloísio Neto fixou o empate.Com este resultado, as duas equipas continuam em zona de acesso ao playoff, ainda sem derrotas. O Benfica é segundo classificado, com oito pontos. O Marítimo é terceiro, com cinco.