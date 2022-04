Marítimo-Portimonense, 2-1: Medfai entra e decide

O tunisino Mohamed Medfai foi decisivo para desempatar o Marítimo-Portimonense da 1.ª jornada da Taça Revelação, deixando os madeirenses no 1.º lugar do Grupo A. O extremo entrou a poucos minutos do fim e fez a diferença já em período de descontos, de cabeça, após cruzamento da direita do madeirense Carlos Almeida, outro suplente utilizado.

O jogo ficou marcado por uma decisão polémica do árbitro João Carvalho, que logo após Jefferson abrir a contagem, num remate à meia volta, considerou penálti um lance dividido entre Eduardo Soares e Afonso Correia. O técnico do Marítimo, Tulipa, acabou por ser expulso por protestos e Ricardo Sousa converteu o castigo máximo.

Na segunda parte imperou o equilíbrio, mas o Portimonense – que teve uma viagem atribulada para a Madeira – podia ter chegado à vantagem num remate de Kim que Bruno Pereira defendeu com categoria; e num disparo de Eduardo Soares, um dos melhores em campo, à trave. Jefferson teve também duas ocasiões para bisar, uma delas isolado perante o guarda-redes algarvio, e foi já depois das substituíções que dois suplentes resolveram o jogo para o Marítimo.