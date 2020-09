Marítimo vence com reviravolta no jogo inaugural da 2.ª jornada

No jogo inaugural da 2ª jornada da Liga Revelação, o Marítimo recebeu e venceu o Cova da Piedade por 3-2. Os visitantes até chegaram ao intervalo em vantagem, com golos de Vicente Caldeira (1’) e Diogo Carvalha (31’), sendo que Úmaro Baldé ainda conseguiu reduzir aos 43’. Na segunda parte, a equipa insular chegou ao empate com um golo de Danny Prins (70’) e Ruan Telles estabeleceu a reviravolta aos 90’+3. * l.m.

Carlos Fernandes, candidato a presidente do Belenenses, entregou, ontem ao final da tarde, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, a lista com as assinaturas de sócios necessárias para concorrer ao ato eleitoral de 17 de outubro próximo. O bancário, que pretende ocupar o lugar de Patrick Morais de Carvalho, vai estar no sábado, às 18 horas, no Real Hotel, para apresentar oficialmente a composição da lista aos sócios e adeptos do clube do Restelo. * m.a.