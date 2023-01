Midana Cassamá: «O meu sonho é jogar na 1.ª Liga e vou trabalhar para que aconteça esta época»

Sendo certo que o embate entre o Portimonense e o Gil Vicente, a contar para a Liga Revelação, terminou com uma derrota dos algarvios (5-4), a verdade é que houve jogadores do conjunto orientado por Dyego Coelho que estiveram em destaque. Um deles foi Midana Cassamá.Em estreia pelos sub-23 do Portimonense, isto depois de ter feito a primeira metade da temporada no Merelinense, o jovem guineense fez um dos golos da equipa de Portimão. "Estou feliz pela estreia e pelo golo que fiz, mas infelizmente perdemos. Não era isso que queríamos e vamos trabalhar para corrigir este resultado o mais rápido possível", começou por dizer aMidana Cassamá, que foi até um pouco 'crítico' com a sua exibição: "Queria ter ajudado mais, mas a verdade é que estive duas semanas sem competição e isso acabou por ter impacto. No entanto, acredito que vou melhorar em breve".Assumindo que o ato de ter deixado a Guiné-Bissau com apenas 18 anos não fácil, o jovem mostrou-se feliz com os primeiros dias em Portimão. "A adaptação tem corrido bem, gosto do clube e da cidade e todos me têm tratado bem. Sinto que estou a aprender bastante e a ganha confiança. O meu sonho é jogar na 1ª Liga e vou trabalhar para que aconteça esta época", vincou.Midana Cassamá terminou encarando de forma positiva as comparações com Beto, antigo avançado do Portimonense que agora atua na Unidese: "Fico contente, o Beto é uma referência para mim. As comparações são boas e é uma forma de me inspirar para tentar fazer igual ou melhor do que ele".