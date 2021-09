Kiko Félix, jovem jogador formado no Felgueiras que esta temporada alinha pelos sub-23 do Sporting, deliciou os adeptos e espetadores do encontro entre leões e o Farense, a contar para a Liga Revelação, com um toque de pura magia sobre um adversário.





A partida terminou com uma igualdade (1-1) no marcador.