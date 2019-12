Nulo deixa 1.º lugar mais longe para o Benfica

A equipa sub-23 do Benfica empatou sem golos no Complexo Desportivo de Odivelas, frente ao Belenenses SAD.

Nos primeiros 15 minutos não surgiram quaisquer oportunidades de perigo para ambas as equipas, mas, aos 45’, Tiago Araújo teve a oportunidade de abrir o marcador. No entanto, a pressão dos jogadores do Belenenses SAD fez com que o remate do avançado saísse mais fraco e fosse à figura do guarda-redes.

Na segunda parte, as águias continuaram por cima da partida e criaram mais perigo. Aos 69’, Paulo Bernardo rematou mas a bola bateu nas costas de Van der Gaag, que evitou o golo. Apesar das tentativas de golo e da dinâmica imposta pelo Benfica, a falta de eficácia acabou por fazer a diferença.

Com este empate, o Benfica deixou fugir o Sporting na liderança da Liga Revelação. Os leões somam, nesta altura, mais quatro pontos do que as águias.

No banco dos encarnados, a comandar a equipa, esteve João Fonseca. Luís Castro, que vai substituir Jorge Maciel – rumou ao Lille –, assistiu à partida numa zona mais recatada do Complexo Desportivo de Odivelas.



Autor: G.R.