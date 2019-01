Oportunidade para o Sporting ultrapassar o Benfica

O Sporting tenta chegar à liderança da Liga Revelação, no jogo de hoje frente ao Estoril, procurando tirar partido do facto de o Benfica, 1º classificado, visitar o Rio Ave, terceiro, que venceu, na última jornada, o conjunto leonino em Alcochete. Os leões defrontam os estorilistas cientes de que, com uma vitória, ganham pontos a um ou dois concorrentes diretos, podendo aumentar a distância para os vila-condenses ou ultrapassar os encarnados na topo da classificação.

Na antevisão da visita ao Estoril, Kiki Kouyaté mostra vontade de voltar às vitórias. "Jogámos melhor do que o Rio Ave, criámos muitas ocasiões e eles marcaram na única oportunidade que tiveram. Agora, queremos reagir, estamos confiantes e vamos ganhar", revela o central leonino, antes de analisar a equipa do Estoril, anteriormente treinada por Alexandre Santos, o agora técnico dos leões. "Reconheço que são uma boa equipa e, por isso, não será um jogo fácil, mas nós preparámos bem este confronto, durante a semana, e vamos para ganhar e voltar com os três pontos", frisa o maliano.