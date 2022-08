Marco Bragança: «Para início de época estou muito contente»

O Marítimo empatou a zero em casa com o Sporting, em jogo do Torneio de Abertura da Liga Revelação. A exibição dos jovens madeirenses deixou o seu técnico, Marco Bragança, muito satisfeito."No início do jogo, estávamos na expetativa de ver aquilo que o Sporting ia fazer. Depois, acertámos algumas situações no meio-campo e, a partir daí, o jogo foi totalmente nosso. Apesar do Sporting poder ter feito golo num primeiro momento da segunda parte, nós tivemos pelo menos cinco oportunidades flagrantes, duas na primeira e três na segunda parte, onde podíamos ter marcado. Não aconteceu, mas este é o processo, o início de época e temos de trabalhar mais. Gostei da atitude de todos os jogadores, sem exceção. Para início de época, estou muito contente", salientou.Formar é a palavra chave do projeto madeirense, conforme explicou: "Formar os jogadores, ter mais foco e trabalhá-los para as equipas B e A. Os sub-23 estão cá para isso, tal como para trabalhar alguns juniores para conseguirmos um dos nossos objetivos, que é a permanência na 1.ª divisão da categoria", assinalou Bragança, registando: "Estamos aqui para sermos o alicerce destas equipas".