Pedro Costa reforça sub-23 do Torreense

Pedro Costa assinou contrato com o Torreense para as próximas duas temporadas, deixando de forma definitiva o Famalicão, que representou nas épocas 2021/22 e 2022/23, sendo utilizado nos sub-19 e sub-23. Aos 20 anos, o dianteiro que cumpriu quase todo o trajeto de formação no Sporting será integrado na equipa que esta época vai disputar a Liga Revelação. Mas tem outros objetivos definidos na sua cabeça. "O objetivo principal é chegar à primeira equipa do Torreense e afirmar-me nela", confidencia a, numa altura em que já está integrado nos trabalhos de pré-temporada do emblema da região Oeste.Ao queapurou, a mudança não envolveu o pagamento de qualquer indemnização ao clube minhoto. Na época 2022/23, Pedro Costa participou em apenas oito partidas, devido a um problema físico que o manteve afastado dos relvados durante um longo período.