Pedro Miguéis segurou ponto do leão na Madeira

Marítimo e Sporting não passaram do nulo, em jogo da 10ª jornada da fase de apuramento para a Taça Revelação, resultado que mantém os leões na luta pela qualificação.Numa partida que não deixou saudades e disputada sob intenso calor, valeram sobretudo os últimos minutos, nos quais as duas equipas foram mais acutilantes e criaram boas oportunidades, sobressaíndo então o guarda-redes do Sporting, Pedro Miguéis, autor de três defesas decisivas nos últimos seis minutos. Do lado contrário, o espanhol Adam Arvelo também podia ter marcado mesmo a fechar. A equipa de João Pereira teve mais bola na maior parte do tempo, mas não encontrou antídoto para contornar a organização do Marítimo e no final valeu-lhe mesmo o seu guarda-redes.