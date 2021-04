Pedro Santos revela desejo a curto prazo: «Quero vencer a Taça Revelação»

Pedro Santos, médio de 18 anos, estreou-se esta quinta-feira a marcar pela equipa de sub-23 do Benfica, anotando o golo que deu a vitória por 1-0 aos pupilos comandados por Luís Castro no dérbi frente ao Sporting, a contar para a 14.ª e última jornada da fase de apuramento para a fase final da Taça Revelação.





No final do encontro, o jogador das águias não escondeu o sentimento especial, revelando uma pequena conversa de bastidores. "Significa muito para mim, mas primeiro quero agradecer aos meus colegas que antes do jogo disseram-me logo que eu ia marcar. Deram-me confiança e o golo acabou por surgir", atirou, em declarações ao Canal 11.Já os objetivos a curto prazo são muito claros para Pedro Santos. "Primeiramente, quero conquistar a Taça Revelação, depois quero evoluir como jogador, juntamente com toda a equipa. Penso que isso é fundamental. Obviamente que queríamos chegar à Taça, cada jogo é para ganhar e foi isso que fizemos ao longo desta época", terminou.