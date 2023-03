Portimonense-Rio Ave, 6-0: algarvios sobem ao 2.º lugar à condição

O Portimonense recebeu e goleou o Rio Ave por esclarecedores 6-0, em partida da 10.ª jornada de apuramento para a Taça Revelação, igualando a maior goleada da temporada na prova: os 7-1 do Benfica ao Farense. Os golos do conjunto algarvio, que dominou do início ao fim, foram apontados por Guga, Diogo Cardoso, Davis Silva, Toki Hirosawa, Hélio Varela e Daniel Souza.

Com este resultado, a equipa orientada por Dyego Coelho sobe ao 2.º lugar, com 22 pontos e mais um jogo do que o Sporting (21 pontos), que passa a ocupar a terceira posição. Por sua vez, os vilacondenses seguem no sexto posto, com 15 pontos.





: E.P.