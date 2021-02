Primeira parte de loucos no empate entre Sporting e Rio Ave

Com a chuva sem dar tréguas durante os 90 minutos, Sporting e Rio Ave empataram 2-2, com os quatro golos a surgirem na primeira parte. Com este resultado, os leões perderam terreno na aproximação ao 1º lugar da Taça Revelação.

Logo aos 6’, depois de um canto batido por Joelson Fernandes, o guarda-redes Pedro Henrique não segurou a bola e Rodrigo Rêgo fez o 1-0 . O jogo estava dinâmico, apesar de a bola prender em algumas zonas do relvado, e Joelson, após um bom lance individual, serviu Gonçalo Costa, que atirou ao poste. A resposta vila-condense surgiu pouco depois, num lance que acabou por resultar num penálti batido por Figo, aos 21’. Com nome de craque, o atacante assistiu Pinho para o 2-1, dois minutos depois. Certo é que o Sporting não se ficou e empatou no último minuto da primeira parte, com Gonçalo Costa a receber um cruzamento de Hevertton e a rematar sem hipóteses de defesa para o guardião do Rio Ave.

Matheus e Moisés Conceição (filho do treinador do FC Porto) entraram ao intervalo e deram maior vocação ofensiva à equipa de Vila do Conde, mas, apesar de ainda ter havido algumas oportunidades, o resultado já não se alterou.