Primeiros pontos perdidos pelo Sporting

Primeiro ponto de sempre somado pelo Farense na Liga Revelação e primeiro ponto perdido pelo Sporting na presente edição da prova: o jogo de Lagos fica marcado, por motivos distintos, no percurso das duas equipas, com o resultado final a acabar por ajustar-se.

O equilíbrio caracterizou a fase inicial do encontro, com maior ascendente territorial do Sporting e, na resposta, rasgos sempre perigosos do Farense. Na parte final do primeiro tempo o conjunto verde e branco viveu o seu melhor momento e chegou com alguma naturalidade à vantagem, numa intervenção infeliz de André Seruca (que antes evitara um golo certo, voltando a repetir o feito aos 76 minutos).

Numa fase em que sentia visíveis dificuldades, o Farense acabou por empatar, na sequência de um canto. Um golo que motivou os algarvios, bem melhores no reatamento, criando duas situações de apuro nas proximidades da baliza contrária.

Aos poucos o Sporting reassumiu o comando da partida e criou ocasiões suficientes para chegar à vitória, embora a última grande oportunidade, nos instantes finais da compensações, tenha pertencido mesmo ao Farense.

Refira-se que a segunda parte teve início 15 minutos depois do horário previsto, devido à lesão do árbitro assistente Guilherme Rosário, que necessitou de tratamento médico e acabou, em visíveis dificuldades, por cumprir estoicamente a missão até ao fim.