Rio Ave continua a meter água

O Rio Ave perdeu (2-3) na receção ao Sp. Braga e segue em último lugar na Série A e sem vitórias, ao fim de 10 jornadas. Já os arsenalistas igualaram os 13 pontos do Ac. Viseu, no 4º posto, que dá acesso à fase de apuramento de campeão. Entrada forte dos guerreiros do Minho que aos 13 minutos já venciam por 2-0, graças aos belos golos de Ivo Lopes, num remate de fora da área, e de Rodrigo Silva, a picar a bola sobre Lucas Flores.

Na segunda parte, Diogo Ribeiro reduziu para os vilacondenses (54’), mas Ricardo Rei assinou o terceiro para o Sp. Braga (72’). Diogo Ribeiro bisou de pénalti, mas resposta da equipa local foi insuficiente para impedir novo desfecho negativo, diante de um adversário que soube gerir a vantagem.