Rio Ave derrota Vizela em jogo onde acabou com... 7 jogadores

O encontro entre Vizela e Rio Ave, da 3.ª jornada da Zona Norte da Liga Revelação, ficou marcado por um final de jogo bastante 'quente', que motivou mesmo três expulsões já para lá da hora, que deixaram a formação visitante com apenas sete elementos - isto porque antes já tinha visto dois futebolistas serem expulsos, aos 65' e 73'. Caso tivesse tido mais um expulso, o Rio Ave perderia o encontro por 3-0... mesmo que nesse momento até estivesse a ganhar por 1-0 (um resultado que acabaria por conservar até final).





A história deste jogo louco começa a ser escrita na primeira parte, quando Pipo abriu o marcador aos 36 minutos, dando vantagem ao Rio Ave. Mas o mais 'animado' do encontro veio na segunda metade, com as tais cinco expulsões.A primeira aos 65', para Renato Pantalon. O encontro prosseguiu até que, aos 73', Zé Augusto viu o segundo cartão amarelo e também recebeu ordem de expulsão. O Rio Ave ficava, então, com nove elementos para os derradeiros 15 minutos.Tudo prosseguiu normalmente, com o Vizela a 'carregar' à procura do empate, até que Pipo, o autor do golo do Rio Ave, perdeu a cabeça, abordou mal uma jogada dividida e acertou em cheio no adversário. Mais um vermelho, aos 90'+5, que deixava os vilacondenses com oito elementos. Poucos segundos depois, com o clima bastante quente, Calvin Tshilumba (Vizela) e Leandro (Rio Ave) desentenderam-se na área e o árbitro não perdoou: vermelho para cada um deles e o encontro chegava às cinco expulsões - quatro para o Rio Ave e uma para o Vizela.Com apenas sete elementos, o Rio Ave aguentou o ímpeto contrário e segurou a vantagem mínima, ainda que nos instantes finais até tenha arriscado mesmo a tal derrota... por falta de jogadores, já que houve mais alguns momentos de tensão que poderiam ter resultado em males maiores.