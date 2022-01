Rio Ave feliz ao cair do pano diante do Portimonense

Um golo nos instantes finais, já no período de compensação (90’+4), deu ao Rio Ave um saboroso triunfo no reduto do Portimonense, no jogo que fechou a terceira jornada do apuramento do campeão da Liga Revelação.

Foi a estreia dos vilacondenses nesta fase da prova, depois do adiamento dos compromissos com Estoril e Benfica, devido a casos de Covid-19, e Ítalo, última cartada a sair do banco, acabou por decidir um jogo marcado por claro equilíbrio e no qual o empate assentaria melhor ao que se viu em campo.

O Portimonense estreou o avançado João Veras e o lateral-esquerdo Mancha, reforços ainda sem ritmo e que sonham chegar à equipa principal dos alvinegros.