Rio Ave-Sporting, 1-1: David Moreira resgata ponto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O equilíbrio foi a nota dominante durante quase toda a primeira parte, neste duelo entre equipas bem distintas na classificação. O Sporting procurava a vitória no sentido de continuar nos lugares de qualificação, enquanto o Rio Ave perseguia o primeiro triunfo nesta fase. A necessidade de ambas as equipas levou a que as oportunidades fossem repartidas até ao intervalo.

Após o reatamento, o golo de Pipo (50’) deu a vantagem aos locais, mas provocou uma forte reação dos visitantes, que chegaram ao empate na marcação de um penálti (79’) convertido por David Moreira. O Sporting só não chegou à vitória graças a duas boas intervenções de Lucas Flores (81’ e 90’+2), que segurou o ponto.