Rio Ave vence e escala lugares

O Rio Ave deslocou-se ao Estádio da Bairrinha, em Esmoriz, e venceu o Leixões por 1-0. O único golo do jogo foi marcado aos 84 minutos por Luís Pedro, que saltou do banco no decorrer da segunda parte para fazer o go remate certeiro que permitiu à formação vilacondense – que tem menos um jogo – igualar os 12 pontos do líder Sp. Braga na Série A da Liga Revelação.

Já na Série B, o Belenenses SAD recebeu e venceu o Farense por 2-1, conquistando a primeira vitória da temporada. Os algarvios marcaram primeiro, por Paollo Madeira (39’), mas Nilton Varela (59’) e Tiago Lopes (86’) carimbaram a vitória dos azuis.