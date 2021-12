Segunda fase arranca a 5 de janeiro

Decorreu o sorteio do apuramento de campeão da Liga Revelação, com início a 9 de janeiro, e da fase de acesso à Taça Revelação, que arranca no próximo dia 5. O Benfica, líder a Série B, recebe o Portimonense na jornada inaugural, já o primeiro classificado da Série A, o Sp. Braga, vai receber o Leixões. O Estoril, que ergueu o troféu na última edição, recebe o Rio Ave. Na fase de acesso à Taça Revelação, destaque para o Sporting, que que se estreia com receção ao Vizela. Ontem, em jogo em atraso, o Farense goleou o Belenenses SAD (5-0) e alcançou a primeira vitória da época.