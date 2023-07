Sorteada a 1.ª fase da Liga Revelação 2023/24

A FPF realizou esta sexta-feira o sorteio da nova temporada da Liga Revelação, na Cidade do Futebol. A sexta edição da prova de sub-23, que conta com 16 equipas divididas em duas séries de oito clubes, vai começar a 8 de agosto, com o Estrela a defender o título de campeão na receção ao Benfica, 5.º classificado do apuramento de campeão na época passada, num duelo da primeira jornada.Quanto aos dérbis, o Sporting defronta o Benfica no Seixal logo na 2.ª jornada, a 15 de agosto. Os rivais voltam a encontrar-se na 9.ª jornada, em Alcochete, a 31 de outubro. Recorde-se que a temporada 2023/24 marca a estreia do Ac. Viseu e do Santa Clara na competição.Série A: Rio Ave, Famalicão, Torreense, Sp. Braga, Leixões, Ac. Viseu, Vizela e Gil VicenteSérie B: Farense, Mafra, Estoril, Estrela, Sporting, Benfica, Santa Clara e PortimonenseEncontros da 1.ª jornada (Série A):Sp. Braga-Ac.ViseuFamalicão-Rio AveTorreense-VizelaLeixões-Gil VicenteEncontros da 1.ª jornada (Série B):Estrela-BenficaSporting-PortimonenseMafra-FarenseEstoril-Santa Clara