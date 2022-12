Sp. Braga bate líder Vizela e Sporting salva um ponto

O duelo entre Sporting e Farense contou com a presença de um leão de mãos furadas, que esteve a vencer por duas vezes, consentiu a reviravolta no marcador e conquistou um empate (3-3) perto do apito final. Com este desfecho, os algarvios podem atrasar-se na corrida pelo apuramento de campeão.

O Sporting adiantou-se no marcador por Adam Arvelo (23’), mas o Farense rapidamente respondeu de penálti, através de Tiago Madeira (28’). À meia hora de jogo repetiu-se o cenário: Pedro Silva marcou para os leões e, dos 11 metros, Maxuel empatou (58’). Perto do fim, o avançado brasileiro colocou o Farense na frente do marcador (80’), mas Rafael Nel acabou por salvar um ponto para a equipa de João Pereira (85’).

Na Séria A, o Sp. Braga venceu (3-2) o Vizela e, com um jogo a menos, ficou a quatro pontos da liderança. Dinis Rodrigues (2) e Nzanza marcaram para a formação bracarense, enquanto os golos vizelense foram da autoria de Alvarado e Jota.