Sp. Braga bate Vizela na estreia

O Sp. Braga venceu o Vizela, por 3-1, em jogo em atraso da 1ª jornada da Liga Revelação, Série Norte. O avançado André Lacximicant esteve em destaque ao bisar pelos Guerreiros, marcando aos 4 e 68 minutos. Pelo meio António Eiró também marcou para a equipa orientada por Hugo Freitas, enquanto o Vizela reduziu perto do final, aos 85’, por intermédio de Etim. Ambas as equipas estrearam-se na edição deste ano da prova. O próximo jogo do Sp. Braga é dia 14 com a Académica, em casa, ao passo que o Vizela recebe o Rio Ave no dia 10.