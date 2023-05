Sp. Braga-E. Amadora, 2-0: Guerreiros contra a ‘dobradinha’

O Sp. Braga parte em vantagem para a 2ª mão das meias-finais, depois de ter derrotado o E. Amadora, campeão da Liga, por 2-0. Após uma primeira fase do jogo com poucas oportunidades , o Sp. Braga desbloqueou o nulo com uma boa jogada coletiva: Rodrigo Macedo desmarcou Idalécio e o extremo cruzou para Edgar Braga fazer o 1-0 (32’). A perder, o E. Amadora aventurou-se no ataque e, de livre (38’), Manuel Figueiredo assinalou a intenção do campeão em empatar.A segunda parte mostrou um Estrela dominador e Mosquera e Isnaba Graça estiveram perto de marcar (74’ e 77’), mas foi o Sp. Braga a alargar a vantagem, aos 90’, num contra-ataque concluído por David Nzanza.