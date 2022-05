Sp. Braga e Benfica são os últimos dois apurados na Taça Revelação

Faltavam atribuir duas vagas na fase a eliminar da Taça Revelação e foram esta quarta-feira conhecidas. No grupo B, o Sp. Braga recebeu o Famalicão num jogo que terminou com um 2-1 na Cidade Desportiva de Braga favorável aos da casa, encontro decidido por António Eiró aos 90'+6.Desta feita, os minhotos findam o grupo com nove pontos em três jornadas.No outro jogo, o Benfica goleou o Rio Ave por 4-1 e chegou ao seis pontos mas também a um lugar de apuramento: o segundo.Assim, o Estoril irá medir forças com as águias num jogo a duas mãos, a 9 e 16 de maio. Também nas meias-finais, o Sp. Braga e o Marítimo vão defrontar-se nas mesmas datas.A final da Taça Revelação acontece a 24 de maio. O Estoril é o vencedor em título da competição.