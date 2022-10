Sp. Braga e Farense com motivos para sorrir

No jogo de abertura da 4ª jornada da Série A, o Sp. Braga recebeu e venceu o Leixões por 2-1. A formação de Matosinhos adiantou-se cedo no marcador por Tomás Couto (6’). A reação dos guerreiros do Minho surgiu através de Rodrigo Macedo (34’). Os arsenalistas confirmaram a reviravolta com o tiro certeiro de Djibril Soumare (53’). No outro jogo de ontem, mas para a Série B, o Farense ganhou pela primeira vez o dérbi algarvio neste escalão. Um contra-ataque letal e bem desenhado, iniciado por Pedro Albino e concluído por Belloumi, decidiu um duelo marcado pelo equilíbrio. Até ao único golo da tarde a melhor oportunidade pertencera ao Portimonense, com Hélio Varela a atirar à barra (61 minutos).

O Estoril terá hoje, frente ao E. Amadora, Pedro Guerreiro no banco, como substituto interino de Fernando Valente. Já Francisco Calisto estreia-se como técnico do Estrela, após a saída de Carlos Pinto.