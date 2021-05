Sp. Braga vence Benfica nos penáltis e está na final da Taça Revelação

O Sp. Braga venceu o Benfica no Seixal, no desempate por penáltis (3-1) - depois do 1-1 no final do tempo regulamentar e do prolongamento -, e apurou-se para a final da Taça Revelação, onde vai encontrar o Estoril - que afastou o Famalicão na outra meia-final.





Depois da igualdade (1-1) no Minho, no jogo da 1ª mão, o Sp. Braga conseguiu colocar-se em vantagem com um golo de Eduardo Ribeiro, aos 42 minutos. O Benfica pressionou nos últimos minutos, para tentar levar o jogo para prolongamento, e, depois de uma reta final cheia de peripécias - com duas bolas à trave, uma delas pelo guarda-redes Samuel Soares, de cabeça -, conseguiu chegar ao empate aos 90'+8, num livre batido de forma exemplar por David Barrero.Nos penáltis, Miguel Vilela, Eduardo Ribeiro e Pelegrini marcaram para o Sp. Braga, enquanto para os encarnados o golo foi de Luís Semedo. Barrero, que tinha empatado com um golo de livre direto, foi um dos que falhou para as águias - assim como Vasco Paciência e Cher Ndour.A final da Taça Revelação está marcada para o próximo dia 11 (terça-feira), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, ainda em horário a designar. Recorde-se que a primeira edição da prova, em 2018/19, foi conquistada pelo Aves. Na época seguinte, por força da pandemia da Covid-19, a competição foi interrompida e não houve vencedor.