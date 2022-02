Sporting atravessa seca extrema de golos

O Sporting atingiu ontem o nível de ‘seca extrema’ na fase de apuramento para a Taça da Revelação, ao somar, frente ao V. Guimarães, o quinto jogo seguido sem marcar. Mal menor, os leões somaram um ponto, mas não balançam as redes adversárias desde a 3.ª jornada, quando venceram a Académica (4-3).A expulsão de Rafael Moreira, aos 23 minutos, deixou a equipa orientada por Filipe Pedro em inferioridade numérica durante mais de dois terços da partida. Ainda assim, o Sporting criou duas boas oportunidades para marcar, só que Tiago Rodrigues (45’) não conseguiu enganar o guarda-redes e um grande cruzamento de João Daniel (53’) não encontrou nenhum companheiro para desviar para o golo. Os visitantes também levaram perigo à baliza leonina, mas sempre de bola parada. Tudo sob o olhar dos suplentes do Sporting, que aqueceram toda a segunda parte… mas não foram chamados.Nos outros jogos do dia, o Belenenses SAD venceu o líder Vizela por 2-1 e subiu ao 2º lugar, tirando partido da derrota do Famalicão (0-3) diante da Académica.