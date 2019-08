Sporting cilindra V. Guimarães e soma terceira vitória

O Sporting venceu esta sexta-feira no reduto do V. Guimarães por uns expressivos 6-0 e isolou-se na liderança da Liga Revelação.





O primeiro golo da partida surgiu aos 10 minutos por Bruno Tavares, dois minutos antes de Joelson Fernandes fazer o 2-0. Ainda no primeiro tempo, Tomás Silva ampliou a vantagem dos leões (42'). Na segunda parte, Pedro Mendes (47'), Joelson Fernandes (52') e Bernardo Sousa (86') fecharam as contas.Decorridas três jornadas, o Sporting soma nove pontos no topo da classificação . Já o V. Guimarães continua com dois pontos conquistados.