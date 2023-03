Sporting derrota Portimonense e dá mais um passo na luta pela qualificação para a Taça

O Sporting deu, ontem, mais um passo… de leão, rumo ao apuramento para a Taça Revelação. Os leões venceram o Portimonense por 3-2 e aproximaram-se do Gil Vicente, que lidera a classificação. Mais do que isso, deixaram o Portimonense a cinco pontos, ainda que os algarvios tenham menos um jogo, e colocaram pressão sobre o Farense, que joga hoje com o Mafra e que está obrigado a ganhar, se quiser voltar a colocar-se a um ponto dos verde e brancos, sem esquecer que o Sporting tem mais dois jogos do que os leões de Faro.

Após uma primeira parte com apenas uma oportunidade para cada lado, os maiores lances de perigo só saíram na segunda parte e os golos nos 20 minutos finais. Gabriel Souza ainda negou o golo a Rafael Nel (48’) e Lucas Dias (52’), mas o primeiro acabou por bisar (71’ e 78’) e colocar o Sporting na rota dos três pontos.

Diogo Cardoso (87’) reduziu para os algarvios. E quando parecia que o 3-1, assinado por Tiago Augusto (90’+2) tinha acabado com a discussão, Davis, na cobrança de um penálti aos 90’+6, ainda devolveu a emoção aos minutos finais dos descontos, mas a equipa leonina, orientada por João Pereira, já não deixou fugir o triunfo.