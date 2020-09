Sporting derrotado pelo Estoril na 2.ª jornada da Liga Revelação

O Sporting sofreu este sábado a segunda derrota consecutiva na Liga Revelação, ao perder por 3-1 na receção ao Estoril, em duelo da 2.ª jornada da prova.



Os canarinhos colocaram-se em vantagem aos 28 minutos, com golo de Lucho Vega, e ampliaram aos 44', por intermédio de Rúben Pina. Rui Reis ainda reduziu a favor dos leões (53'), mas o Estoril voltou a marcar, aos 60', com novo golo de Lucho Vega.



O Estoril, que também havia vencido na ronda inaugural, passa a somar 6 pontos e lidera de forma provisória, com mais 2 pontos do que o Benfica (2.º). Já o Sporting, que perdeu com o Cova da Piedade na 1.ª jornada, continua sem pontuar.