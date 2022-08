Sporting-E. Amadora, 0-1: leão sem arte nem engenho

O Estrela da Amadora venceu o Sporting, equipa mais jovem do Torneio de Abertura da Liga Revelação (média de idades de 18 anos), por 1-0. Um golo do brasileiro Luan Farias confirmou o terceiro jogo sem vencer dos leões, orientados esta temporada por João Pereira.

Sem oportunidades de golo, os duelos individuais sobrepuseram-se às ações coletivas no primeiro período. No segundo tempo, o Estrela colocou se na frente do marcador: O jovem brasileiro Luan Farias, cinco minutos após entrar em campo, ganhou um ressalto num lance disputado com João Muniz e aproveitou o adiantamento de Diogo Pinto para rematar colocado. Em desvantagem, o Sporting foi mais ofensivo, mas também deu mais espaço e o Estrela podia ter ampliado por Isnaba Graça. À equipa de João Pereira faltou-lhe arte e engenho.

Sp. Braga e Gil Vicente venceram e vão defrontar-se nas ‘meias’ da prova. O outro jogo no dia 22 será entre Marítimo (ganhou em Mafra) e Benfica.