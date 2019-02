Sporting e Rio Ave empatam no arranque da 2.ª fase da Liga Revelação

O Sporting recebeu e empatou diante do Rio Ave (2-2) em jogo a contar para a 1.ª jornada da 2.ª fase da Liga Revelação (apuramento de campeão). Os leões entraram bem na partida, tendo marcado logo aos 6' por intermédio de Marco Túlio. A vantagem viria a ser dilatada à passagem do minuto 53, por Pedro Mendes, com o Rio Ave a reagir oito minutos depois, com Vitó a reduzir de penálti. A cinco minutos do fim, Tiago André ditou o resultado final.O Rio Ave mantém a liderança da competição, com 27 pontos, mas fica à mercê de Estoril, Benfica e Aves. Por sua vez, o Sporting falhou o assalto à liderança e pode tombar para o quarto lugar caso o Estoril vença em Braga e caso não haja empate entre Benfica e Aves.Próximos jogos:Sp. Braga-Estoril (hoje às 15 horas)Benfica-Aves (amanhã às 11 horas)Confira a classificação atual:1.º Rio Ave - 27 pontos2.º Sporting - 26 pontos3.º Estoril - 25 pontos4.º Benfica - 24 pontos5.º Aves - 24 pontos6.º Sp. Braga - 23 pontos