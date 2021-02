Sporting empata com Cova da Piedade (4-4)

Não, este não foi um jogo de futsal. Foi um Sporting-Cova da Piedade a contar para a Liga Revelação e um autêntico regalo para quem gosta de futebol. No final dos 90 minutos, oito golos, quatro para cada lado, mas um leão ferido e de cabeça baixa, isto porque esteve por três vezes em vantagem e não a conseguiu segurar até ao apito final. Mérito para os visitantes, que nem a perder por 4-2 a dez minutos do fim se deixaram ir abaixo.

O encontro começou logo bem, com uma grande oportunidade para o Cova da Piedade, mas Rodrigo Rego salvou em cima da linha um golo quase feito de Danny Prins. Não se festejou de um lado, festejou-se do outro, com Lucas Dias a fazer o primeiro, aos 7 minutos. Convém dizer que o 1-0 foi algo contra a corrente do jogo e o empate, aos 19’, comprova-o. David Tex fez o 1-1 pouco depois de Ramalho ter acertado na barra. Apesar de continuarem a criar mais perigo, os grenás chegaram ao intervalo em desvantagem, pois Paulo Agostinho finalizou com classe um grande cruzamento de Gonçalo Costa.

Se a primeira parte começou bem, a segunda arrancou ainda melhor. Na área leonina, Samuel Lobato derrubou Jorge Ferreira (47’), que assumiu a responsabilidade e não desperdiçou o penálti. O empate a dois foi ‘sol de pouca dura’ porque, apenas quatro minutos depois, foi a vez de Tiago Ferreira fazer o gosto ao pé. Em vantagem, Filipe Pedro refrescou o ataque leonino e lançou Diogo Brás e Skoglund, que construíram o 4-2, bem finalizado pelo norueguês, aos 66’.

Num duelo normal, este marcador poderia significar que já estava encontrado o vencedor... mas não neste jogo de loucos. Do banco do Cova da Piedade saltaram Viriato e Miguel Ivo que, aos 80’ e 87’, respetivamente, marcaram os golos que acabaram por resgatar um ponto para os visitantes. E os leões ficam ao alcance do Portimonense.