Sporting empata em Braga e reforça liderança

O Sporting reforçou este sábado a liderança na Liga Revelação ao empatar (2-2) na visita ao Sporting de Braga e beneficiar da derrota do Benfica, segundo classificado, na receção ao Rio Ave, por 3-2.

Na 16ª jornada da prova, os leões entraram a vencer com golo de João Oliveira (15') mas os minhotos deram a volta ainda na primeira parte com um bis de Rodrigo, aos 31 (g.p.) e 44 minutos. No segundo tempo, João Oliveira também bisou aos 85 minutos e estabeleceu o 2-2 final.

No Seixal, o Benfica ganhou vantagem sobre o Rio Ave aos 9 minutos com golo de Luís Lopes mas a equipa de Vila do Conde passou para a frente com golos de Bruninho (22') e Manuel Namora (31'). As águias empataram antes do intervalo com novo golo de Luís Lopes (33') e o jogo ficaria decidido aos 75 minutos com novo golo dos vilacondenses, apontado por Manuel Namora.

Com estes resultados, o Sporting continua líder e passa a ter dois pontos de vantagem sobre o Benfica, enquanto o Rio Ave é terceiro a cinco pontos dos encarnados.



Nos outros dois jogos deste sábado registaram-se ainda dois empates no Académica-Famalicão (3-3) e no V. Setúbal-Marítimo (1-1).